RENCONTRE SPORT-SANTÉ SENIORS Legé, 20 mai 2022, Legé.

RENCONTRE SPORT-SANTÉ SENIORS Legé

2022-05-20 09:00:00 – 2022-05-20 12:30:00

Legé Loire-Atlantique

Vous avez 60 ans et plus ? Rendez-vous le vendredi 20 mai au complexe Sportif Pierre de Coubertin à Legé pour tester différentes activités de bien-être. Une matinée d’ateliers sportifs et d’information proposée par les associations locales, des professionnels de santé et le Département. Consultez le programme et inscrivez-vous !

Programme:

9h-9h30 : accueil salle Sydney

9h30-12h00 : ateliers sport santé et forum d’information

12h00-12h30 : temps de convivialité

Matinée d’ateliers sportifs et d’information proposée par les associations locales, des professionnels de santé et le Département.

https://www.loire-atlantique.fr/44/sport/participez-a-la-rencontre-sport-sante-seniors-le-20-mai-a-lege/c_1392663

