Public adultes. payant 6 € / 4 € (réduits* et Amis du mahJ) *moins de 26 ans, allocataires de minima sociaux, demandeurs d'emploi, personnes en situation de handicap (accompagnateur gratuit – demander une place gratuite à handicaps@mahj.org), mutilés de guerre, sur présentation d'un justificatif en cours de validité À l'occasion de la parution du numéro spécial de la revue Archives juives (n° 56/1, 2023), coordonné par Étienne Pénard, rencontre avec les historiens Michaël Attali, Doriane Gomet et Sébastien Stumpp, animée par Étienne Pénard. C'est dans l'entre-deux-guerres que les juifs de France commencèrent à structurer et institutionnaliser leurs pratiques sportives, dans une période marquée par la montée du fascisme et de l'antisémitisme. À la fois loisir, outil politique et manière de retourner les stéréotypes corporels qui pesaient sur eux depuis des siècles, le sport répondait ainsi à des besoins convergents. S'intéressant à la pratique sportive de groupes (femmes, juifs d'Alsace, enfants) ainsi qu'à des trajectoires individuelles (Alfred Nakache, Young Perez), plusieurs contributeurs du numéro spécial d'Archives juives présentent leurs travaux. musée d'art et d'histoire du Judaïsme 71 rue du temple 75003 Paris

mahJ, Don des enfants de Joseph et Mathilde (Mazaltob) Hassine en souvenir de leurs parents Terrain de basket de l’école de l’Alliance israélite de Meknès, octobre 1944

