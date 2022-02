Rencontre spirituelle Notre-Dame d’Espérance Paris Catégorie d’évènement: Paris

Rencontre spirituelle Notre-Dame d’Espérance, 4 mars 2022, Paris. Rencontre spirituelle

du vendredi 4 mars au mercredi 6 avril à Notre-Dame d’Espérance

Les vendredis suivants, méditation d’une heure dans laquelle la prière et l’art entrent en résonance : vendredis 11 mars, 25 mars, 6 avril. 1ère rencontre spirituelle préparée par l’association œcuménique « Journée mondiale de Prière ». Notre-Dame d’Espérance 47 rue de la Roquette, 75011 Paris Paris Paris

2022-03-04T15:00:00 2022-03-04T16:00:00;2022-03-11T15:00:00 2022-03-11T16:00:00;2022-03-25T15:00:00 2022-03-25T16:00:00;2022-04-06T15:00:00 2022-04-06T16:00:00

