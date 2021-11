Le ViganLe Vigan Le Vigan Le Vigan Gard, Le Vigan Rencontre spéléologie et préhistoire Le Vigan Le Vigan Le ViganLe Vigan Catégories d’évènement: Gard

Le Vigan Gard Centre culturel Le Bourilhou Le Vigan Gard Le Vigan De 16h à 18h. Richard VILLEMÉJEANNE,spéléologue, présentera « la spéléologie duCausse de Blandas » etPhilippe GALANT, préhistorien à la DRACOccitanie, présentera « lagrotte d’Aldène et ses empreintes de pashumainspréhistoriques ». contact@bourilhou.fr +33 4 67 81 89 69 https://bourilhou.fr/ Droits libres

