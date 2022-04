Rencontre : Souvenirs, souvenirs Musée montagnard Les Houches Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Deux créneaux dans la soirée pour échanger autour de cartes postales anciennes des Houches, appartenant à la collection numérisée du musée Montagnard. En collaboration avec l’association d’histoire locale Dans l’temps.

Entrée libre dans la limite des places disponibles (12 pers. max)

Autour de cartes postales anciennes du village des Houches et de ses environs, partagez vos impressions et témoignages avec l’association Dans l’temps ! Musée montagnard 2 place de l’église, 74310 Les Houches, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes, France Les Houches Haute-Savoie

2022-05-14T19:15:00 2022-05-14T20:00:00;2022-05-14T21:15:00 2022-05-14T22:00:00

