Rencontre Souvenirs d’été Le Nouvion-en-Thiérache Le Nouvion-en-Thiérache Catégories d’évènement: Aisne

Le Nouvion-en-Thiérache

Rencontre Souvenirs d’été Le Nouvion-en-Thiérache, 6 juillet 2022, Le Nouvion-en-Thiérache. Rencontre Souvenirs d’été

Le Nouvion-en-Thiérache Aisne SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Aisne Tourisme – Admin

2022-07-06 – 2022-07-06 Le Nouvion-en-Thiérache

Aisne Le Nouvion-en-Thiérache Racontez vos souvenirs liés aux périodes estivales, les vacances, les travaux aux champs, les chansons … Ces échanges alimenteront la création d’un spectacle. Avec la Compagnie L’Echappée à la Micro-Folie Mobile Rencontre dans le cadre du dispositif « Plaines d’été » de la DRAC Hauts-de-France Racontez vos souvenirs liés aux périodes estivales, les vacances, les travaux aux champs, les chansons … Ces échanges alimenteront la création d’un spectacle. Avec la Compagnie L’Echappée à la Micro-Folie Mobile Rencontre dans le cadre du dispositif « Plaines d’été » de la DRAC Hauts-de-France +33 6 32 96 16 75 Racontez vos souvenirs liés aux périodes estivales, les vacances, les travaux aux champs, les chansons … Ces échanges alimenteront la création d’un spectacle. Avec la Compagnie L’Echappée à la Micro-Folie Mobile Rencontre dans le cadre du dispositif « Plaines d’été » de la DRAC Hauts-de-France Le Nouvion-en-Thiérache

dernière mise à jour : 2022-06-27 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Aisne Tourisme – Admin

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Le Nouvion-en-Thiérache Autres Lieu Le Nouvion-en-Thiérache Adresse Le Nouvion-en-Thiérache Aisne SIM Aisne/Oise/Somme HDF - Aisne Tourisme - Admin Ville Le Nouvion-en-Thiérache lieuville Le Nouvion-en-Thiérache Departement Aisne

Le Nouvion-en-Thiérache Le Nouvion-en-Thiérache Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-nouvion-en-thierache/

Rencontre Souvenirs d’été Le Nouvion-en-Thiérache 2022-07-06 was last modified: by Rencontre Souvenirs d’été Le Nouvion-en-Thiérache Le Nouvion-en-Thiérache 6 juillet 2022 Le Nouvion-en-Thiérache Aisne SIM Aisne/Oise/Somme HDF - Aisne Tourisme - Admin

Le Nouvion-en-Thiérache Aisne