Rencontre Sophie Loubière La Galerne Le Havre, mercredi 3 avril 2024.

Rencontre Sophie Loubière La Galerne Le Havre Seine-Maritime

Sophie Loubière a écrit les romans « L’Enfant aux cailloux », « Cinq cartes brûlées » pour lequel elle a reçu le Prix Landerneau, et « De cendres et de larmes ». Journaliste et productrice à la radio, Sophie Loubière a animé sur France Inter « Dernier parking avant la plage ».

Dans « Obsolète », Sophie Loubière situe son roman en 2224.

Entre roman d’anticipation et littérature de suspense, « Obsolète » est une plongée terrifiante dans un monde futuriste…

Inscription obligatoire

Sophie Loubière a écrit les romans « L’Enfant aux cailloux », « Cinq cartes brûlées » pour lequel elle a reçu le Prix Landerneau, et « De cendres et de larmes ». Journaliste et productrice à la radio, Sophie Loubière a animé sur France Inter « Dernier parking avant la plage ».

Dans « Obsolète », Sophie Loubière situe son roman en 2224.

Entre roman d’anticipation et littérature de suspense, « Obsolète » est une plongée terrifiante dans un monde futuriste…

Inscription obligatoire .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-03 18:00:00

fin : 2024-04-03

La Galerne 148 Rue Victor Hugo

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

L’événement Rencontre Sophie Loubière Le Havre a été mis à jour le 2024-03-04 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie