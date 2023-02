Rencontre : Sois belle et tais-toi ! Cinéma les 5 Caumartin Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Rencontre : Sois belle et tais-toi ! Cinéma les 5 Caumartin, 21 février 2023, Paris. Le mardi 21 février 2023

de 20h00 à 22h30

. payant Tarif plein à 11€ la place. Tarif réduit pour les plus de 65 ans, les chômeurs, et les familles nombreuses (sur justificatif) à 8,50€ la place. Tarif jeune (moins de 27 ans sur justificatif) à 4,90€. Rendez-vous le mardi 21 février à 20h00 pour l’une des rares dates de reprise de “Sois belle et tais-toi”. « Sois belle et tais-toi ! » le film documentaire culte réalisé par Delphine Seyrig ressort en salle le mardi 21 février à 20h00. La projection sera suivie d’une discussion avec Catherine Piffaretti et Véronique Ataly, comédiennes et membres de la Commission AAFA-Tunnel de la comédienne de 50 ans. Synopsis : En 1976, Delphine Seyrig s’entretient avec 23 actrices sur leurs conditions de femmes dans l’industrie cinématographique, leurs rapports avec les producteurs et réalisateurs, les rôles qu’on leur proposent et les liens qu’elles entretiennent avec d’autres comédiennes. Un documentaire culte, qui permet de réaliser ce qui a changé (ou pas). Cinéma les 5 Caumartin 101 rue Saint-Lazare 75009 Paris Contact : https://www.cinqcaumartin.com/reserver/

Cinéma les 5 Caumartin Adresse 101 rue Saint-Lazare Ville Paris

