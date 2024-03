Rencontre signature Patrick Fort à la librairie auprès de Pyrène Bagnères-de-Bigorre, samedi 30 mars 2024.

Rencontre signature Patrick Fort à la librairie auprès de Pyrène Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Rencontre signature Patrick Fort, l’auteur nous présentera « La bas, la foret m’attend » un roman sur la mémoire collective et les souvenirs intimes, la culpabilité et le rachat. Un hommage vibrant au pouvoir des mots capables de consoler et de réparer.

Deux poilus du Sud Ouest redécouverts.

Léon Duvignac et Léopold Pujo, deux amis d’enfance, quittent pour la première fois leur village natal pour être projetés dans le brasier infernal de la Grande Guerre. Plus de cent ans après, François hérite d’un mystérieux carton. Il y découvre un carnet rédigé par son aïeul, Léon, contenant ses souvenirs de guerre. Dès lors, il n’aura de cesse de traquer la vérité pour rétablir l’honneur d’un homme oublié par la France. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 10:00:00

fin : 2024-03-30 12:30:00

à la librairie auprès de Pyrène BAGNERES-DE-BIGORRE

Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie aupresdepyrene@wanadoo.fr

