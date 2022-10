Rencontre-signature de la Galerne : Edith Le Havre Le Havre Catégories d’évènement: Le Havre

Seine-Maritime

Rencontre-signature de la Galerne : Edith Le Havre, 21 octobre 2022, Le Havre. Rencontre-signature de la Galerne : Edith

148 Rue Victor Hugo Le Havre Seine-Maritime

2022-10-21 17:00:00 – 2022-10-21 Le Havre

Seine-Maritime Rencontre-signature : Edith Pour son nouvel album BD, Edith a choisi d’adapter le texte de Marie Desplechin, « Séraphine ». Edith signe donc à la fois l’adaptation et bien sûr les illustrations de ce beau roman graphique d’une centaine de planches. Séraphine est une jeune fille de treize ans qui grandit à Montmartre dans les années 1880. Sans autre protection que celle d’un vieux curé, d’une tante prostituée et d’une veuve ronchon, elle compte bien tout faire pour mener une autre vie, libre et sans misère, dans un monde où qui sait, un jour, les femmes deviendront juges, gendarmes ou avocates. Librairie La Galerne.

Gratuit, sur réservation. Rencontre-signature : Edith Pour son nouvel album BD, Edith a choisi d’adapter le texte de Marie Desplechin, « Séraphine ». Edith signe donc à la fois l’adaptation et bien sûr les illustrations de ce beau roman graphique d’une centaine de planches… +33 2 35 43 22 52 https://www.lagalerne.com/rencontres/a_venir/librairie/ Le Havre

dernière mise à jour : 2022-10-05 par

Détails Catégories d’évènement: Le Havre, Seine-Maritime Autres Lieu Le Havre Adresse 148 Rue Victor Hugo Le Havre Seine-Maritime Ville Le Havre lieuville Le Havre Departement Seine-Maritime

Le Havre Le Havre Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-havre/

Rencontre-signature de la Galerne : Edith Le Havre 2022-10-21 was last modified: by Rencontre-signature de la Galerne : Edith Le Havre Le Havre 21 octobre 2022 148 Rue Victor Hugo Le Havre Seine-Maritime le havre seine-maritime

Le Havre Seine-Maritime