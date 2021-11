Paris La Table des Matières île de France, Paris Rencontre-signature avec Jean Rouaud La Table des Matières Paris Catégories d’évènement: île de France

Rencontre-signature avec Jean Rouaud La Table des Matières, 16 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mardi 16 novembre 2021

de 19h30 à 21h

gratuit

Autour du roman graphique “Vous avez connu Rimbaud ?” paru aux Editions Dunod Graphic (2021). Rencontre-signature avec Jean Rouaud autour du roman graphique “Vous avez connu Rimbaud ?”Ouvrage rédigé par Jean Rouaud (prix Goncourt de 1990, pour son oeuvre Les Champs d’Honneur) et illustré par Rachid Maraï paru aux Editions Dunod Graphic (2021). 10 ans après la mort de Rimbaud, un journaliste enquête et rencontre les témoins de son existence. Animations -> Lecture / Rencontre La Table des Matières 51 rue de l’Abbé Carton Paris 75014

Contact : La Table des Matières contact.latabledesmatieres@gmail.com

