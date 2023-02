Rencontre/signature avec Florent Grouazel et Younn Locard Librairie de l’Angle Rouge Douarnenez OT PAYS DE DOUARNENEZ Douarnenez Catégories d’Évènement: Douarnenez

Finistere Douarnenez Auteurs de Égalité, livre I (éd. Actes Sud, l’An 2), la suite tant attendue de leur bande-dessinée Révolution.

Seize mois ont passé depuis les événements relatés dans le tome 1. Tandis que dans la capitale le carnaval prend une allure un peu particulière, les députés travaillent à l’élaboration de la première Constitution française, et tentent de contenir le feu révolutionnaire qui couve encore sous la cendre…

Avec le brio qu’on leur connaît, les deux auteurs entrelacent les destins et nous font revivre des journées aussi mouvementées que passionnantes. L’abondance de la matière les a conduits à scinder Egalité en deux livres.

Le tome 1 de Révolution a reçu le Fauve d'or – prix du meilleur album au Festival d'Angoulême 2020 ainsi que les prix Millepages, Bulles d'Humanité et le prix Château de Cheverny de la BD historique.

