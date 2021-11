RENCONTRE SIGNATURE AVEC BRUCE GILDEN – ” CHERRY BLOSSOM ” Artazart, 9 novembre 2021, Paris.

RENCONTRE SIGNATURE AVEC BRUCE GILDEN – ” CHERRY BLOSSOM ”

Artazart, le mardi 9 novembre à 18:30

Vous retrouverez à cette occasion en dédicace ses deux derniers ouvrages édités par l’Atelier EXB, Lost and Found (2019) et Cherry Blossom (2021). Comme toujours, une fascination pour la vie quotidienne dans la rue et le mouvement complexe que cette dernière implique. Pour Cherry Blossom, Bruce Gilden est parti dès l’aube explorer un Japon que l’on ne connaît pas, celui des personnes à la marge dans les grandes métropoles nippones notamment dans le dangereux quartier de Sanya où se côtoient les gangsters yakuzas mais aussi les bosozukus, gangs de motards adolescents : ” J’ai cru débarquer dans un autre monde, un genre de cour des miracles version japonaise (…)”. ” Au Japon tout est très harmonieux en surface et j’ai d’emblée cherché à aller au-delà des images qui vous sautent aux yeux. La dame au kimono à fleurs de cerisier (qui donne son titre à cet ouvrage) n’a rien d’extraordinaire en soi, mais le fait d’être en train de manger du poulet frit dans une tenue traditionnelle donne une dimension nouvelle à l’image. Tout simplement parce que l’on ne s’y attend pas.” Bruce Gilden Les oeuvres de Bruce Gilden ont été exposées dans le monde entier et font partie de nombreuses collections telles que celle du MoMA, du Victoria & Albert Museum, du Tokyo Metropolitan Museum of Photography et du Getty Museum. En 2016, ses travaux ont été présentés dans une exposition collective au Barbican Art Museum de Londres, et en 2019 au Pier 24 Photography à San Francisco. Rendez-vous le mardi 9 novembre à partir de 18h30 !

Entrée gratuite

Légende vivante de la street photography, membre de l’agence Magnum depuis 1998, Bruce Gilden profite de son passage à Paris Photo en novembre pour passer au bord du Canal Saint Martin !

Artazart 83 quai de valmy Paris Paris 10e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-09T18:30:00 2021-11-09T20:30:00