2022-11-16 18:00:00 18:00:00 – 2022-11-16 Timothée Soulairol, Charles et Jacques Pernet, Piero Berini et Gabriel Ducellier seront présents à la MAM avant leur concert à la salle Zinga Zanga.

Originaire de Béziers, ce groupe à la pop anglaise punky présente son deuxième album. Leur succès les emmènent un peu partout en France et en Europe et ils viennent échanger avec nous l’inspiration de leurs textes, leurs compositions musicales tout en présentant quelques nouveaux titres.

Tout public – Entrée libre dans la limites des places disponibles

