Médiathèque de Donzy, le samedi 5 mars à 14:00

Rencontre “Shining, le phénomène” Animé par Xavier Bezard, enseignant et bénévole à la bibliothèque de Colméry Une rencontre intéractive ou vous découvrirez les coulisses et anecdotes du film de Stanley Kubrick .

Gratuit, pass sanitaire

2022-03-05T14:00:00 2022-03-05T18:00:00

