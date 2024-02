Rencontre « Sexe & genre, et vice-versa » au Comptoir Le Comptoir Paris, mercredi 14 février 2024.

Le mercredi 14 février 2024

de 18h00 à 20h00

.Public adultes. gratuit

Le cycle « Dans l’intimité de la recherche » vous convie à une deuxième conversation autour du sexe et du genre dans le cadre de la rencontre « Sexe & genre, et vice-versa »

La discussion sera conduite par le journaliste Sylvain Allemand, à partir des ouvrages Genre, sexes, sexualités. Que disent les manuscrits autobiographiques ? de Catherine Viollet et Danielle Constantin (Presses universitaires de Rouen et du Havre) ; Le monde privé des femmes Catherine

Bonvalet, Pascale Dietrich-Ragon, Anne Lambert (Ined Éditions) et

l’article « Actualité du droit des minorités sexuées et genrées en France

et en Europe » de Benjamin Moron-Puech issu de la revue Socio, n° 9/2017.

Cette discussion fait suite à l’événement « Genre & sexe, et vice-versa » du 13 février.

Les intervenant.e.s

• Danielle Constantin, généticienne des textes, chercheuse associée à l’Institut des textes et manuscrits modernes ITEM (CNRS/ENS).

• Michel Bozon,

directeur de recherche à l’Ined et chercheur associé à l’Institut de

Recherche Interdisciplinaire sur les Enjeux sociaux (IRIS) de l’EHESS et

de l’Université Paris 13

• Benjamin Moron-Puech,

professeur de droit à l’université Lyon 2, chercheur au Centre de

Recherches Critiques sur le Droit (CERCRID) et chercheur associé

Laboratoire de Sociologie Juridique (LSJ).

• Et en présence des directeur·trices de l’INED et des Presses universitaires de Rouen et du Havre

Deux soirées autour du sexe et du genre

Les deux soirées « Genre & sexe, et vice-versa

» souhaitent d’abord montrer l’imbrication et l’implication de ces deux

notions pour les individus, leurs sociétés, et les réflexions issues

des sciences sociales. Elles sont ensuite l’occasion d’exposer à toutes

et à tous la richesse renouvelée de la production universitaire sur le

thème, grâce aux éditeurs et éditrices ayant ouvert des collections à

ces études, participant ainsi au renouveau des sciences sociales et

humaines.

Les ouvrages

Genre, sexes, sexualités. Que disent les manuscrits autobiographiques ? de Danielle Constantin et Catherine Viollet

Les

recherches sur le genre, sur les questions d’identités sexuelles et sur

les représentations discursives des sexualités qui leur sont liées

trouvent ainsi dans l’étude de la genèse de textes autobiographiques un

matériau de choix, en raison d’un pacte d’authenticité. Lieux par

excellence d’élaboration créatrice, ces textes portent trace de

conflits, d’enjeux, d’ambiguïtés et de contradictions, d’autocensure et

de censure, d’ajustements entre reproduction et subversion des normes,

de métamorphoses propres au processus de production.Ce volume montre

l’originalité et la pertinence d’analyses littéraires se situant au

croisement, encore trop peu exploré, d’un questionnement sur le genre,

les sexes et les sexualités, de recherches sur les formes

autobiographiques et de travaux en critique génétique.

Le monde privé des femmes. Genre et habitat dans la société française, de Catherine Bonvalet, Pascale Dietrich-Ragon, Anne Lambert

Les évolutions récentes de la famille et du monde du travail ont

contribué ces dernières années à faire évoluer la manière dont le

logement participé à la recomposition des identités sexuées et des

rapports de pouvoir entre les sexes.La généralisation du travail salarié

des femmes a-t-elle modifié le rapport à l’habitat et les stratégies

d’achat, de location ou sous-location du logement? Le lien entre les

femmes et l’habitat évolue-t-il avec le développement des formes

contemporaines de domesticité et d’emplois à domicile? La maison

est-elle encore principalement un lieu de domination masculine?

Dépassant une vision réifiée des rapports de pouvoir dans la sphère

privée, cet ouvrage montre que le logement peut, dans certaines

conditions, constituer un lieu d’affirmation de soi pour les femmes, par

exemple au sein de populations défavorisées, mais confirme aussi

combien cet équilibre demeure fragile.

Actualité du droit des minorités sexuées et genrées en France et en Europe de Benjamin Moron-Puech

Les

rapports sociaux de sexe ou de genre, la division sexuelle des tâches,

la définition de l’individu et de la personne, de la parenté et de la

famille – mais également de la normalité, de l’anormalité et de la

différence – sont des questions sociales et politiques omniprésentes

dans les sociétés occidentales. Si les sociologues, anthropologues,

philosophes, juristes et historiens se penchent sur ces débats, leur

intérêt est la traduction, dans le domaine « savant », des mobilisations

sociales par des personnes souvent traitées comme des « tiers ». Ce

dossier invite à des réflexions critiques qui prennent en compte les

obstacles auxquels sont trop souvent confrontés les tiers exclus et met

en lumière également la présence innovante dans l’histoire, la

jurisprudence, la recherche scientifique, les arts ou la littérature du «

troisième sexe social »(…) tout en situant le débat bien plus sur le

plan du sexe social que sur celui de l’orientation sexuelle.

Le Comptoir 54 boulevard Raspail 75006 Paris

