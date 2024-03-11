Rencontre Séverine Vidal Médiathèque Saint-Jean-d’Angély
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Rencontre Séverine Vidal Médiathèque Saint-Jean-d’Angély, lundi 11 mars 2024.
Rencontre Séverine Vidal Médiathèque Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime
Rencontre avec Séverine Vidal, autrice pour la jeunesse qui viendra présenter ses romans et parler de son travail d’écrivaine.
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Date (année – mois – jour) et horaire :
Début : 2024-03-11
fin : 2024-03-11 18:30:00
Médiathèque Abbaye Royale
Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine mediatheque@angely.net
L’événement Rencontre Séverine Vidal Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2024-02-27 par Destination Vals de Saintonge / Charentes Tourisme