Rencontre « Sémiotiser le tango » Le Comptoir Paris, 9 novembre 2023, Paris.

Le jeudi 09 novembre 2023

de 18h00 à 20h00

.Public adultes. gratuit

Cette nouvelle conversation « Dans l’intimité de la recherche » réunira Valeria De Luca, autrice de l’ouvrage « Le Tango argentin. Gestes, formes, sens », maître de conférences en sciences du langage et sémiotique à l’Université de Limoges, et Luca Greco, professeur de linguistique à l’Université de Lorraine.

Comment serait-il possible de « sémiotiser » la danse ? En quoi

consisterait cette opération de la pensée ? Quelle serait l’apport de la

sémiotique aux savoirs chorégraphiques ?

À partir du tango argentin, l’ouvrage Le Tango argentin. Gestes, formes, sens paru aux Presses universitaires de Liège veut

répondre à ces questions et analyser « … cette façon de se fendre, de

se tourner soudain, ce contraste d’impétuosités, de sauvageries

elliptiques, de rêves langoureux ;… » (de la Serna, 1993, Interprétation

du Tango, 45. ). Car pour tous les écrivains poètes, émigrés, musiciens

et marlous du Rio de la Plata, le tango – comme le reprend de la Serna

de Discépelo- « C’est une pensée triste qui se danse » (id. : 53).

L’ouvrage

Le caractère sémiotique de la danse, à savoir sa capacité de produire

et de stabiliser des configurations de sens spécifiques, s’est avéré

problématique dans la tradition structurale aussi bien du point de vue

théorique que méthodologique. Pourtant, en dépit de la qualité éphémère

du geste dansant, la variété et les attestations de ses manifestations

sémiotiques ne font nul doute. Le tango argentin est dans ce sens

emblématique, car il se déploie sur plusieurs niveaux d’appréhension

sémiotique: le corps dansant, des pratiques sociales, des institutions,

des imaginaires culturels et identitaires.

Dans cette perspective, l’ouvrage analyse le tango argentin à partir

de la constitution de l’acte de danse en ceci qu’il est indissociable de

la pratique du bal. Ainsi, il propose une approche sémiogénétique du

tango, qui tient compte de ses multiples niveaux de manifestation et de

leur dynamique. Du point de vue méthodologique, l’imbrication des

traditions post-structurales et morphogénétiques permet de concevoir un

modèle plus général du geste dansant qui puisse s’appliquer à d’autres

danses à vocation «pratique». C’est ainsi qu’il faut comprendre la suite

gestes, formes, sens: une trajectoire qui décrit la sémiose de ses

phases de germination à sa stabilisation et sa transmission culturelle.

L’ouvrage est accompagné d’une annexe iconographique du fonds «

Carlos Vega », ethnomusicologue argentin et pionnier d’une approche

analytique du tango argentin basée sur la notion de «forme

chorégraphique». Les images issues de ce fonds sont inédites dans

l’espace francophone européen.

Le Comptoir 54 boulevard Raspail 75006 Paris

