Rencontre : se professionnaliser dans les métiers du cinéma avec la Maison du Film Bibliothèque du cinéma François Truffaut, 18 janvier 2023, Paris.

Le mercredi 18 janvier 2023

de 19h30 à 21h00

. gratuit

La Bibliothèque du cinéma François Truffaut en partenariat avec la Maison du Film poursuit son immersion dans les métiers du cinéma et vous invite à une soirée exceptionnelle. Une occasion d’aborder cet environnement professionnel en constante évolution.

Ouverte à toutes et à tous, la Maison du Film accompagne la nouvelle création cinématographique. Chaque mois, l’association propose à ses adhérent(e)s des rencontres avec des professionnels(les) du cinéma ou d’une institution. Ce moment d’échange représente la possibilité de s’informer sur le secteur cinématographique et les problématiques qui y sont liées.

Forte de ce partenariat la Bibliothèque du cinéma vous propose de rencontrer l’association pour une soirée dédiée à la présentation de ses missions et aux multiples possibilités qu’elle offre aux professionnels et personnes en voie de professionnalisation. Cette soirée sera également l’occasion de découvrir les grands évènements de la Maison du Film pour l’année 2023.

Mercredi 18 janvier 2023 – de 19h30 à 21h – Réservation conseillée

Plus de 30 années d’expérience…

Depuis plus de 30 années d’existence, la Maison du Film est devenue une plate-forme d’aides à la réalisation de courts métrages unique en son genre en France.Ses principales missions consistent aujourd’hui :- à accompagner les auteur·e·s et producteur·trice·s dans l’écriture, la production et la réalisation de leur film,- à permettre aux comédien·ne·s, aux compositeur·trice·s et aux technicien·ne·s de participer à de multiples expériences de tournage et d’être ainsi en mesure de promouvoir leur travail,- à développer des actions de formation en direction des débutant·e·s comme des confirmé·e·s,- et à faciliter l’insertion professionnelle grâce à ce format d’apprentissage incontournable qu’est le court métrage.

Bibliothèque du cinéma François Truffaut Forum des Halles, niveau -3, 4 rue du cinéma 75001 Paris

©La Maison du film Se professionnaliser avec La Maison du film