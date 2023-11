Rencontre sciences humaines : Eva Illouz chez Compagnie Librairie Compagnie Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Rencontre sciences humaines : Eva Illouz chez Compagnie Librairie Compagnie Paris, 28 novembre 2023, Paris. Le mardi 28 novembre 2023

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Nous avons le plaisir d’accueillir Eva Illouz à l’occasion de la parution de l’essai » Le Capital sexuel » aux Éditions du Seuil.

Au programme : discussion, signature Venez découvrir Le Capital sexuel publié aux Éditions du Seuil. Un essai entre sociologie, science politique et philosophie, pour une

approche critique de la sexualité et une analyse de la façon dont le

capitalisme utilise le sexe qu’il a phagocyté. Sociologue, directrice d’études à l’EHESS, Eva Illouz travaille sur la marchandisation des émotions et l’impact du capitalisme sur nos affects. Photographie © Emmanuel Marchadour Librairie Compagnie 58 rue des Écoles 75005 Paris Contact : https://tinyurl.com/Lisez-EvaIllouz b.madrid@ledivan.com https://www.facebook.com/libcompagnie/ https://www.facebook.com/libcompagnie/

