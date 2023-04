Rencontre sciences humaines avec Sebastian Dieguez & Nicolas Gauvrit Librairie Compagnie Paris Catégories d’Évènement: île de France

Le jeudi 20 avril 2023

de 19h00 à 21h00

gratuit

Nous recevons Sebastian Dieguez & Nicolas Gauvrit à l’occasion de la parution de son ouvrage « L’expertise sans peine » publié aux Éditions Éliott. L’expertise reposerait sur des années d’études laborieuses ? Rien de plus faux selon les auteurs Nicolas Gauvrit et Sebastian Dieguez qui décryptent la surenchère d’experts en tout genres dans les médias. Sebastian Dieguez, neuroscientifique, est l’auteur de Total Bullshit : au coeur de la post-vérité (PUF). Nicolas Gauvrit est maître de conférence en mathématiques à l’Université d’Artois et psychologue du développement. Ses recherches portent sur la perception humaine du hasard, le raisonnement et l’éducation mathématique. Venez découvrir L’expertise sans peine publié aux Éditions Éliott. DÉCOUVRIR LE LIVRE ICI Librairie Compagnie 58 rue des Écoles 75005 Paris Contact : https://www.facebook.com/libcompagnie/ https://www.facebook.com/libcompagnie/

