Rencontre sciences humaines avec Mathieu Laine Librairie Delamain, 17 janvier 2023, Paris.

Le mardi 17 janvier 2023

de 19h00 à 21h00

. gratuit

C’est avec joie que nous recevrons Mathieu Laine pour la parution de son livre « La compagnie des voyants » paru aux éditions Grasset. Au programme : présentation, échanges et signature.

Gourmand et passionné, Mathieu Laine nous convie dans les invariants de la nature humaine que seule la littérature permet de percevoir avec autant de finesse. Cet essai riche et éclairant nous fait plonger dans près de vingt-cinq romans incontournables, des textes aussi merveilleux que L’Iliade et l’Odysséed’Homère, Lady L. de Gary, etc.

Professeur d’Humanités à Sciences Po, il est entrepreneur et éditorialiste au Figaro et aux Échos et publie régulièrement dans Le Point.

Librairie Delamain 155 rue Saint-Honoré 75001 Paris

Contact : https://www.librairie-delamain.com/agenda-130478/sciences-humaines-mathieu-laine/ https://www.facebook.com/librairiedelamain

