Rencontre Sciences humaines avec Loïc Wacquant Librairie Compagnie, 23 mai 2023, Paris.

Le mardi 23 mai 2023

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Nous recevons Loïc Wacquant à l’occasion de la parution du livre « Misère de l’ethnographie de la misère » publié par les Éditions Raisons d’agir.

Ce livre met en perspective historique et analytique une controverse sur l’ethnographie des rapports entre race, classe, et moralité dans et autour du ghetto noir américain à l’âge du néolibéralisme triomphant afin d’en tirer des enseignements positifs pour la pensée et la pratique du travail de terrain. Identifier les causes et les raisons de la misère de l’ethnographie de la misère en Amérique, c’est se donner les moyens de la réduire et, ce faisant, contribuer à une meilleure maîtrise de la raison sociologique en action des deux côtés de l’Atlantique.

Loïc Wacquant est un sociologue et anthropologue français qui exerce aux États-Unis à l’université de Californie à Berkeley.

Librairie Compagnie 58 rue des Écoles 75005 Paris

Contact : https://www.facebook.com/libcompagnie/ https://www.facebook.com/libcompagnie/

