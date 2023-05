Rencontre sciences humaines avec Didier Eribon Librairie Le Divan Paris Catégories d’Évènement: île de France

Le jeudi 25 mai 2023

de 19h00 à 21h00

gratuit

Nous avons le plaisir de recevoir Didier Eribon pour son essai « Vie, vieillesse et mort d’une femme du peuple » aux éditions Flammarion. Après la mort de sa mère, Didier Eribon reprend le travail d’exploration personnelle, sociologique qu’il avait entrepris dans Retour à Reims après la mort de son père. Il analyse le déclin de sa mère, ce qui l’amène à réfléchir sur la vieillesse et la maladie, sur nos rapports à la mort et aux personnes âgées, mais aussi sur l’expérience du vieillissement. Didier Eribon est philosophe et sociologue. Il est l’auteur de nombreux ouvrages parmi lesquels Réflexions sur la question gay (Fayard, 1999), Retour à Reims (Fayard, 2009). Découvrir le livre ICI Librairie Le Divan 203 rue de la Convention 75015 Paris Contact : 0153689068 https://www.facebook.com/divanlibrairie https://www.facebook.com/divanlibrairie

