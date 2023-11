Rencontre : Sara-Vide Ericson Institut suédois Pairs, 16 novembre 2023, Pairs.

Le jeudi 16 novembre 2023

de 19h00 à 20h00

.Tout public. gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Sara-Vide Ericson peint de grandes toiles figuratives, inspirées de la nature du nord de la Suède et de son propre vécu. En parallèle de l’exposition qu’elle présente à l’Institut suédois, « Desire of the Tail », elle propose une plongée dans son processus créatif et les mythologies qui l’habitent.

Les motifs récurrents des peintures de Sara-Vide Ericson sont des objets-souvenirs, des chevaux ou encore les forêts, rivières et marécages du Hälsingland, région sauvage du nord de la Suède dans laquelle elle a grandi et où elle vit aujourd’hui. Ses toiles ne sont ni des autoportraits nombrilistes ni des paysages naturalistes pour autant. Boycottant le vert tendre qui signe chaque année l’arrivée du printemps, elle ne peint pas la « belle nature » dont les artistes ont souvent fait cliché. Caverneuse, boueuse, dangereuse voire dévorante, la nature est une force indomptable avec laquelle l’artiste compose plus qu’elle ne cherche à la représenter. Ouverts à de multiples interprétations, ses paysages intérieurs demeurent d’intrigants mystères. En quête d’une forme d’archétype, ils entrent en résonance avec les mythes archaïques, renvoient à un hors-temps primitif et originel. Ils constituent ainsi autant de toiles de projection dans lesquelles chacun est invité à se plonger afin d’y explorer sa propre connexion au monde, à la nature, à l’animal, à soi-même, au vivant.

Cette rencontre avec Sara-Vide Ericson permet d’explorer sa démarche de « chasseuse-cueilleuse », la performativité qui préside à son art et ses influences, aussi bien naturelles et personnelles qu’artistiques et philosophiques.

La soirée est également l’occasion de présenter l’ouvrage monographique sur Sara-Vide Ericson, publié par Art & Theory Publishing, avec des textes de Sara Arrhenius, Daniel Birnbaum et Sinziana Ravini.

Institut suédois 11 rue Payenne 75003 Pairs

« Between two paintings », Photo Bo Christian Larsson