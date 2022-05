Rencontre Saint-Jean Saint-Jean Catégorie d’évènement: Saint-Jean

Rencontre Saint-Jean, 14 mai 2022, Saint-Jean. Rencontre

Saint-Jean, le samedi 14 mai à 11:00

**Rencontre avec Gérard Soubiran. Lecture Anne Payan** Un moment unique de partage et d’échange avec le photographe autour de ses portraits d’écrivains et un temps de lecture, pour le plaisir de découvrir et d’entendre des extraits de textes des auteurs photographiés. **“Photographies d’auteurs Plaisir de lire … Plaisir d’écrire…” Gérard Soubiran** Ils sont écrivains, journalistes, chanteurs, sportifs ou politiques… Ils ont écrit des romans, des essais, leur biographie… qu’ils dédicacent dans des salons du livre à Paris, Brive la Gaillarde ou ailleurs. Gérard Soubiran a choisi de les fixer dans l’objectif au moment de leur rencontre avec les lecteurs. Des photos prises sur le vif qui témoignent d’un plaisir partagé. Exposition proposée dans le cadre du Mai photographique IBO **Exposition du 10 au 24 mai au ****café des Granges** Saint-Jean Saint-Jean Saint-Jean Saint-Jean

