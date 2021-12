Thouars Thouars Deux-Sèvres, Thouars Rencontre “Sacs & Co” Boutique Ephémère Thouars Thouars Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Thouars Deux-Sèvres Thouars Bienvenue dans la boutique éphémère “Les Saveurs Thouarsaises” ! Du 7 au 31 décembre retrouvez les produits du terroir, les vins du thouarsais ainsi que les créations artisanales.

Chaque jour venez à la rencontre d’un producteur, d’un viticulteur ou d’un créateur. Vendredi 17/12 Christelle Vogel, créatrice de sacs, tot bags, pochettes en tissus recyclés “Sacs & Co” sera présente de 10h à 12h. L’occasion de découvrir son travail. Pas de réservation. Bienvenue dans la boutique éphémère “Les Saveurs Thouarsaises” ! Du 7 au 31 décembre retrouvez les produits du terroir, les vins du thouarsais ainsi que les créations artisanales.

