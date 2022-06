Rencontre/ Résidence artistique de Carmen Perrin et Virginie Delannoy Soissons Soissons Catégories d’évènement: Aisne

2022-07-12 17:00:00 – 2022-07-12 18:00:00

Rencontre/ Résidence artistique de Carmen Perrin et Virginie Delannoy

A la faveur d'échanges entre les musées de Soissons et le pôle de création de la DRAC Haut de France (service arts plastiques), un épilogue inattendu se dessine dans le cadre du grand projet de la rose de la cathédrale de Soissons!Sollicitées, par la direction des musées, Carmen Perrin et Virginie Delannoy, plasticienne installées à Genève, interviennent depuis le 15 mars dernier au sein même du musée Saint Léger, aux abords des morceaux posés sur le sol de l'ancienne église. Intitulé « Des foules, des peuples, des créatures », le projet de ces deux artistes met l'accent sur la notion de transmission au travers d'une succession d'ateliers, de temps de rencontres, de conférences ou de visites. Au terme d'un vaste chantier ouvert au public, qui se déroulera tout l'été au sein du musée, une exposition inédite d'une centaine de sculptures permettra de repenser l'incroyable histoire de cette rose déchue et du formidable accomplissement humain qui en a permis la conservation puis la restauration.

Abbaye Saint-Léger
Soissons, Aisne

