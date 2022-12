RENCONTRE RÉSEAU SOLARIS La Turballe La Turballe Catégories d’évènement: La Turballe

Loire-Atlantique Rencontre mensuelle du réseau Solaris, cellule de la Turballe. Un « Internet Humain », un réseau d’entraide et de solidarité qui commence dans notre voisinage direct. Il permet à ce que personne ne demeure isolé.e face à ses problèmes.

Il apporte des réponses rapides et de proximité aux besoins de chacun.e.

Il met en lien les hommes & femmes et renforcera ce lien, plus qu’il ne l’a jamais été.



– Consommation de courtoisie appréciée au Café-bar Bio du PLAN B contact@cafe-epicerie-leplanb.fr +33 9 72 66 30 12 https://cafe-epicerie-leplanb.fr/ La Turballe

