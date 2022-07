RENCONTRE RÉSEAU SOLARIS, 8 juillet 2022, .

RENCONTRE RÉSEAU SOLARIS



2022-07-08 – 2022-07-08

Présentation des raisons d’être et discussions autour du réseau Solaris.

Un « Internet Humain », un réseau d’entraide et de solidarité qui commence dans notre voisinage direct.

Il va permettre à ce que personne ne demeure isolé.e face à ses problèmes.

Il apportera des réponses rapides et de proximité aux besoins de chacun.e.

Il mettra en lien les hommes & femmes et renforcera ce lien, plus qu’il ne l’a jamais été.

Consommation de courtoisie appréciée au Café-bar Bio du PLAN B

dernière mise à jour : 2022-06-30 par