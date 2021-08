Rencontre “Reprendre la terre aux machines” au café-librairie Passage Brasparts, 7 août 2021, Brasparts.

Rencontre “Reprendre la terre aux machines” au café-librairie Passage 2021-08-07 15:30:00 – 2021-08-07 18:30:00

Brasparts Finistère Brasparts

Rencontre avec L’Atelier Paysan pour un échange sur le thème “Reprendre la terre aux machines”, le samedi 7 août de 15h30 à 18h30 au café-librairie Passage.

Au programme : présentation de l’ouvrage collectif “Reprendre la terre aux machines” de l’Atelier Paysan. Deux auteurs seront présents ainsi que des stagiaires de l’Atelier.

Ce texte décrit et résume très bien l’état des lieux de l’agriculture au niveau national et international sous plusieurs angles. L’inéluctable changement de paradigme se fera autour de la question du rapport de l’homme à la terre. Cette ouvrage est aussi un courageux, inhabituel et à mon sens salutaire appel à l’engagement “le vrai” politique du monde paysan. On parlera aussi de sécurité sociale alimentaire.

Contacts :

Tel: 02 29 25 08 95 ou 06 71 20 28 87

blog : http://cafe-librairie-passage.blogspot.fr/

