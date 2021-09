Lorient Lorient - Prieuré Saint Jean-Paul II Lorient, Morbihan Rencontre régionale des Oblats (Bretagne) Lorient – Prieuré Saint Jean-Paul II Lorient Catégories d’évènement: Lorient

A la place du Forum des oblats qui devait avoir lieu à Paray, les prieurés St Jean de Lorient et de Brest proposent aux oblats de Bretagne de se retrouver pour un we de rencontre et d’approfondissement de la vocation d’oblats. Le théme de ce we oblats est la figure de St Jean l’Apôtre. La rencontre est prévue sur 2 jours mais il est possible de ne passer qu’une journée. Samedi 9 octobre : * 11h30 messe * 12h15 office du milieu du jour * 12h30 repas avec les frères * 14h-18h temps d’ateliers, d’enseignements * 18h30 vêpres * 19h repas festif * 20h veillée d’adoration Dimanche 10 octobre * 7h30 laudes * 9h lectio divina * 11h messe * 12h30 repas de la joie A la place du Forum des oblats qui devait avoir lieu à Paray, les prieurés St Jean de Lorient et de Brest proposent aux oblats de Bretagne de se retrouver pour un we d’approfondissement de la vocation Lorient – Prieuré Saint Jean-Paul II Prieuré Saint Jean-Paul II, 45 Rue Beauvais, 56100 Lorient Lorient Morbihan

