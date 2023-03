Rencontre Régionale de Kid Bike et multidiscipline VTT Vailly-sur-Sauldre Vailly-sur-Sauldre Catégories d’Évènement: Cher

Cher Vailly-sur-Sauldre L’association « Vailly Sports Découverte » et l’Ufolep du Cher organise une rencontre régionale de kid bike et de VTT multi discipline au stade Henri Baudet.

Une compétition ludique avec classement, ouverte à tous.

Au programme :

Maniabilité VTT & Jeux d’adresse VTT

Orientation Pédestre & VTT; Course de lenteur VTT

Inscription obligatoire

robichon.jacky@wanadoo.fr +33 2 48 73 81 66

