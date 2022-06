Rencontre régénérationnelle spécial féminisme La REcyclerie, 14 juin 2022, Paris.

Le mardi 14 juin 2022

de 19h00 à 21h00

. gratuit

Les rencontres régénérationnelles ont pour objet de faire dialoguer des activistes de toutes les générations. Face à face, non pas pour s’affronter mais pour mieux se regarder, elles permettront à chacune et chacun de saisir les réalités d’hier tout autant que les enjeux d’aujourd’hui. Le 14 juin, à la REcyclerie à Paris, on organise une rencontre entre activistes féministes de trois générations !

La lutte c’est un peu comme un couvercle de pot de confiture, il faut être plusieurs à essayer de l’ouvrir avant de réussir à faire sauter l’opercule. Le combat est un héritage qui se modèle sous les mains des différentes générations.

Catherine Guyot, journaliste, militante du MLF et de l’Alliance des Femmes pour la Démocratie, signataire du Manifeste des 343.

Frédérique Martz, co-fondatrice de l’Institut Women and children safe place, centre de prise en charge des femmes et enfants victimes de violences

Lisa Dayan, Giulietta Canzani, Thaïs Klapisch, co-fondatrices de Safe Place, espace de témoignages pour échanger librement, être entendues et écoutées.

Venez nombreuses et nombreux pour discuter avec ces militant·es, activistes, passionné·es de féminisme et prendre un grand shoot d’énergie. On vous attend !

Cet événement s’inscrit dans la programmation annuelle de la REcyclerie « Nouveaux Plans »

Plus d’infos https://bit.ly/2022-nouveaux-plans

Contact : programmation@larecyclerie.com

INFOS PRATIQUES

Ancienne gare de la Petite Ceinture réhabilitée depuis 2014 en tiers-lieu d’expérimentation éco-responsable, La REcyclerie sensibilise et mobilise le grand public aux enjeux et alternatives d’une société plus responsable et plus durable de manière ludique et non culpabilisante.

Plus d’infos www.larecyclerie.com

C’est où ?

83 boulevard Ornano 75018 Paris

Comment venir ?

Métro : Ligne 4 arrêt Porte de Clignancourt

Tram : T3 arrêt Porte de Clignancourt

Bus : 85 et 56

Vélib : Station N° 18032 Face 59, rue Belliard

Les horaires de la REcyclerie

Lundi – jeudi : 8:00 – 0:00

Vendredi : 8:00 – 02:00

Samedi : 11:00 – 02:00

Dimanche : 11:00 – 22:00

La REcyclerie 83 boulevard Ornano 75018 Paris

Contact : https://fb.me/e/2lzmJx24p events.makesense.org/fr/e/rencontre-regenerationnelle-special-feminisme-627cac4e335aac5d292f9769

MKS