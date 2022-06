Rencontre régénérationnelle spécial écologie La REcyclerie, 7 juin 2022, Paris.

Le mardi 07 juin 2022

de 19h00 à 21h00

. gratuit

Les rencontres régénérationnelles ont pour objet de faire dialoguer des activistes de toutes les générations. Face à face, non pas pour s’affronter mais pour mieux se regarder, elles permettront à chacune et chacun de saisir les réalités d’hier tout autant que les enjeux d’aujourd’hui. Le 7 juin, à la REcyclerie à Paris, on ouvre le bal par une rencontre entre activistes climat de trois générations !

La lutte c’est un peu comme un couvercle de pot de confiture, il faut être plusieurs à essayer de l’ouvrir avant de réussir à faire sauter l’opercule. Le combat est un héritage qui se modèle sous les mains des différentes générations.

Teïssir Ghrab, activiste climat, chargée de campagne Le Mouvement

Hélène Cloître, basculeuse, porteuse de projets engagés, co-productrice du film Ruptures

Jean-François Julliard, directeur de Greenpeace France

Damien Carême, eurodéputé, maire de Grande Synthe jusqu’en 2019, défenseur de l’écologie sociale

José Bové (sous réserve, on croise les doigts), militant paysan et altermondialiste, député européen…

Et d’autres invité·es surprise.

Venez nombreuses et nombreux pour discuter avec ces militant·es, activistes, passionné·es de l’écologie et prendre un grand shoot d’énergie. On vous attend !

LA GUEULE OUVERTE, L’EXPO ! ✨

Cet événement s’inscrit dans le cadre de l’exposition-anniversaire du journal La Gueule Ouverte, organisée par la REcyclerie, le Musée du Vivant AgroParisTech, en partenariat avec l’INA, accessible sur les quais de la REcyclerie du 20 mai au 28 août 2022. Plus d’infos sur www.lagueuleouvertelexpo.fr

Cet événement s’inscrit dans la programmation annuelle de la REcyclerie « Nouveaux Plans »

Plus d’infos https://bit.ly/2022-nouveaux-plans

Contact : programmation@larecyclerie.com

INFOS PRATIQUES

Ancienne gare de la Petite Ceinture réhabilitée depuis 2014 en tiers-lieu d’expérimentation éco-responsable, La REcyclerie sensibilise et mobilise le grand public aux enjeux et alternatives d’une société plus responsable et plus durable de manière ludique et non culpabilisante.

Plus d’infos www.larecyclerie.com

C’est où ?

83 boulevard Ornano 75018 Paris

Comment venir ?

Métro : Ligne 4 arrêt Porte de Clignancourt

Tram : T3 arrêt Porte de Clignancourt

Bus : 85 et 56

Vélib : Station N° 18032 Face 59, rue Belliard

Les horaires de la REcyclerie

Lundi – jeudi : 8:00 – 0:00

Vendredi : 8:00 – 02:00

Samedi : 11:00 – 02:00

Dimanche : 11:00 – 22:00

