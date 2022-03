Rencontre : Regards croisés sur le cyclisme Médiathèque Jean-Pierre Melville, 23 juin 2022, Paris.

A l’occasion de la Journée olympique et paralympique, la Médiathèque Jean-Pierre Melville vous convie à une rencontre qui fait se croiser un auteur, un athlète et un artiste. Trois voix pour parler de vélo et pour faire dialoguer la tête et les jambes !

Jean-Emmanuel Ducoin, rédacteur en chef de l’Humanité et lauréat 2013 du Prix Jules Rimet pour son roman Go Lance !, Yoann Offredo, ancien cycliste professionnel et consultant pour France Télévisions et Guillaume Lecamus, poumon artistique du Morbus Théâtre et metteur en scène du spectacle 54 x13, se sont « frottés » à leur manière à ce sport pour susciter communion et émotion.

Sous la conduite de Paul Fournel, écrivain, oulipien, féru lui aussi de cyclisme, ils nous feront entrer dans leurs salles des machines, au plus près du processus créatif, de l’effort, de l’entraînement et des « arrivées ». Avec eux nous passerons de l’ombre à la lumière, explorerons leurs gestes et leurs secrets. Ils nous diront ce qui les animent, les fait vibrer et comment ils vivent le sport.

Une belle manière de célébrer la journée olympique et paralympique.

Organisée en partenariat par Le Mouffetard – Théâtre des arts de la marionnette, la Direction des Affaires Culturelles de la ville de Paris, Bibliocité et le Prix Jules Rimet.

Le Prix Jules Rimet

Depuis 2012, le Prix Jules Rimet récompense chaque année un auteur ou une autrice pour un ouvrage de littérature sportive. Il rend hommage à l’homme de conviction qui a développé le football mondial : Jules Rimet (créateur, en 1928, en tant que président de la FIFA, de la Coupe du monde de football et fondateur en 1897 du Red Star). Le prix bénéficie du soutien de la Fondation Jean-Luc Lagardère depuis sa création.

Jean-Emmanuel Ducoin

Journaliste, écrivain et romancier français. Depuis 1999, il est rédacteur en chef du quotidien L’Humanité où il est également éditorialiste et chroniqueur. Depuis 1989, il a couvert quasiment tous les Tours de France cyclistes. Il reçoit plusieurs prix pour des ouvrages concernant le sport, et particulièrement le cyclisme. Il a co-écrit des ouvrages avec Laurent Fignon et Cyrille Guimard.

Yoann Offredo,

Coureur cycliste professionnel de 2007 à 2020, il se caractérise comme un coureur de « classiques » (Paris Roubaix, Milan San Remo, Tour des Flandres). Il quitte l’équipe de la Française des Jeux en 2017 pour intégrer l’équipe Belge Wanty-Groupe Gobert. Il participe alors à trois Tour de France (2017,2018,2019) où il remporte un prix de la combativité sur chacune des éditions. Un grave accident le contraint à stopper sa carrière. Désormais consultant cyclisme pour France Télévision, il commente les événements majeurs du cyclisme.

Guillaume Lecamus

Comédien-marionnettiste-metteur en scène, au sein de sa compagnie Morbus Théâtre, il a une dizaine de créations à son actif. « Son théâtre » est celui de la langue, du dire et des arts-plastiques. En 2017, il entame un cycle sportif avec deux pièces ayant comme sujet l’endurance et le courage pour questionner l’émancipation et la révolte : 54 x 13 d’après le texte de Jean Bernard Pouy et 2h32 une fiction théâtrale, écrite par Gwendoline Soublin.

Paul Fournel

Auteur de romans, de nouvelles, de poésie, d’essais et de pièces, il est spécialiste de Guignol. Il a été éditeur, a dirigé deux maisons d’éditions et a occupé des postes de l’administration culturelle. En 1972, Raymond Queneau l’introduit à l’Oulipo dont il sera Secrétaire définitivement provisoire jusqu’en 2003 et deviendra son 3e président de 2003 à 2019. Beaucoup de ses livres ont été couronnés de prix littéraires dont le Goncourt de la nouvelle en 1989 pour Les Athlètes dans leur tête et le prix Jules Rimet, en 2012, pour Anquetil tout seul.

Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale Paris 75013

