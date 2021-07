Roubaix Roubaix / Médiathèque Nord, Roubaix Rencontre, regards croisés Roubaix / Médiathèque Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Rencontre, regards croisés Roubaix / Médiathèque, 9 octobre 2021-9 octobre 2021, Roubaix. Rencontre, regards croisés

Roubaix / Médiathèque, le samedi 9 octobre à 20:30

Quel point commun entre Jennifer Cardini, DJ française de musique électronique internationalement reconnue, et Anne Pauly, romancière détentrice du prix du Livre Inter pour son premier roman « Avant que j’oublie » ? Peut-être plus que vous ne le pensez ! Une interview réalisée par Antoine Dabrowski, diffusée sur Tsugi Radio la webradio du magazine Tsugi dans le cadre du NAME festival . Public adulte.

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

Rencontre entre Jennifer Cardini, DJ française de musique électronique internationalement reconnue, et Anne Pauly, romancière. Roubaix / Médiathèque 2 Rue Pierre Motte, 59100 Roubaix Roubaix Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-09T20:30:00 2021-10-09T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Étiquettes évènement : Autres Lieu Roubaix / Médiathèque Adresse 2 Rue Pierre Motte, 59100 Roubaix Ville Roubaix lieuville Roubaix / Médiathèque Roubaix