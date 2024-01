Rencontre : Récits de vies. Persécution, spoliation, réparations Mémorial de la Shoah Paris, jeudi 29 février 2024.

Le jeudi 29 février 2024

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

A l’occasion de la parution de Sur nos traces. Récits de persécutions, spoliations, réparations, d’Anne Grynberg, préface de Jean-Claude Grumberg, La Documentation française, 2023.

En présence de l’auteure et des descendants des familles spoliées Guillaume Dreyfus, Paul Gromb et Arnaud Nemet.

Animée par Kristel Le Pollotec, journaliste- productrice à France Culture.

Les récits de vie de quinze familles juives – d’origines diverses – présentés dans cet ouvrage attestent de la difficulté des décisions à prendre en situation d’extrême vulnérabilité : se faire recenser ou non ? Se cacher, et pour aller où ? Tenter de passer en zone non occupée ?

« Planquer » ses enfants ? Mettre ses meubles à l’abri dans un garde-meubles, ses bijoux dans un coffre ? Ils montrent aussi quel a été pour les survivants le douloureux processus de reconstruction dans l’après-guerre. Créée en 1999, la Commission pour l’indemnisation des victimes de spoliations (CIVS) a examiné les requêtes individuellement, permettant aux personnes concernées de reconstituer plus précisément leur histoire familiale et de la transmettre aux générations suivantes, constituant un défi historique, mémoriel et symbolique.

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy L’Asnier 75004 Paris

