Isabel Bicho, née au Portugal dans un petit village de montagne, nous racontera des histoires de son enfance dans son pays d’origine et les circonstances de son arrivée en région parisienne avec sa famille, dans le contexte de la migration massive des années 60. Musique et objets traditionnels émailleront la rencontre afin que les enfants se représentent concrètement ces fragments de vie. Un récit à venir écouter en famille. Une petite exposition de souvenirs, d’objets et de photos prêtés par la famille Bicho sera proposée dès le 15 mai dans les espaces de la bibliothèque. La rencontre se terminera sur une dégustation de pastéis de nata, douceur emblématique du Portugal. Ces pâtisseries seront réalisées par la pâtisserie Belem Bibliothèque Colette Vivier 6 rue Fourneyron 75017 Paris

Henri Cartier-Bresson et famille Bicho

