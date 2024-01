Rencontre réalisateur avec CONG BINH LA LONGUE NUIT INDOCHINOISE Cinéma Kinepolis Belfort Belfort, mercredi 14 février 2024.

Rencontre réalisateur avec CONG BINH LA LONGUE NUIT INDOCHINOISE Cinéma Kinepolis Belfort Belfort Territoire de Belfort

Projection suivie d’une rencontre avec le réalisateur Lam Lê.

France | 2012 | 1h56

A la veille de la Seconde Guerre mondiale, 20 000 Vietnamiens étaient recrutés de force dans l’Indochine française pour venir suppléer dans les usines d’armement les ouvriers français partis sur le front allemand. Pris à tort pour des soldats, bloqués en France après la défaite de 1940, livrés à la merci des occupants allemands et des patrons collabos, ces ouvriers civils appelés Cong Binh menaient une vie de parias sous l’Occupation. Ils étaient les pionniers de la culture du riz en Camargue. Considérés injustement comme des traîtres au Viet Nam, ils étaient pourtant tous derrière Ho Chi Minh pour l’Indépendance du pays en 1945.

Le film a retrouvé une vingtaine de survivants au Viet Nam et en France. Cinq sont décédés pendant le montage du film. Ils racontent aujourd’hui le colonialisme vécu au quotidien et témoignent de opprobre qui a touché même leurs enfants. Une page de l’histoire entre la France et le Viet Nam honteusement occultée de la mémoire collective.

Le très beau film de Lam Lê donne la parole à une poignée de « cong binh » vietnamiens survivants qui témoignent avec dignité de leur asservissement passé. (Les Fiches du Cinéma)

En partenariat avec IDEE Université Populaire EUR.

Cinéma Kinepolis Belfort 1 Boulevard du Cardinal de Richelieu

Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté communication@cinemasdaujourdhui.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14 20:15:00

fin : 2024-02-14



L’événement Rencontre réalisateur avec CONG BINH LA LONGUE NUIT INDOCHINOISE Belfort a été mis à jour le 2024-01-26 par COORDINATION BELFORT