Saint-Varent 79330 EUR Découvrez des lectures autour des albums de Christian Voltz, auteur/illustrateur jeunesse. Ses illustrations, réalisées à partir de matériel de récupération, ont donné un style très personnel à ses livres. Un atelier créatif est organisé en plus de la séance de lectures pour la séance de 16h30.

2 rendez-vous : 10h30 pour les enfants de 0 à 3 ans et 16h30 pour les enfants de +3 ans

