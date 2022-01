RENCONTRE / Raconte-moi une histoire Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Orléans Catégories d’évènement: Loiret

le samedi 22 janvier

le samedi 22 janvier à Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE)

Le Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement dévoile un nouveau projet où la participation de tous est attendue ! **Chaque mois, un objet insolite sera exposé dans la nouvelle vitrine « Raconte-moi une histoire » installée au 4 Tiers.** Elle invitera les visiteurs à s’interroger sur l’histoire curieuse d’un objet de collection ou le fonctionnement d’un objet scientifique, et à partager leurs réflexions. En fin de mois, les propositions les plus originales, les plus argumentées, les plus logiques ou les plus drôles seront présentées aux cotés de ces étranges objets. Pour connaître le fin mot de l’histoire, il ne faudra pas rater la **rencontre avec un spécialiste du sujet dans la seconde quinzaine de chaque mois** qui donnera rendez-vous au public au 4 Tiers du MOBE et suivre le projet sur les réseaux sociaux d’Orléans Métropole et du Muséum ! **Pour inaugurer ce projet, le MOBE accompagne les deux premiers objets d’une exposition temporaire légère, présentée au 4 Tiers : « Accidents au muséum ».** Il y dévoile les curiosités et les secrets de la conservation du patrimoine naturel aux petits et grands curieux. **Pour ces deux premiers objets une rencontre avec un spécialiste est organisée les samedi 22 janvier et 19 février à 15h et 16h au 4Tiers.**

Billet d'entrée du musée – gratuit – 26 ans

Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE)
6 rue Marcel Proust 45000 Orléans

2022-01-22T15:00:00 2022-01-22T15:30:00;2022-01-22T16:00:00 2022-01-22T16:30:00

