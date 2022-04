Rencontre : Raconte moi … Saint-Varent Saint-Varent Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Saint-Varent

Rencontre : Raconte moi … Saint-Varent, 22 juin 2022, Saint-Varent. Rencontre : Raconte moi … Place du 14 Juillet Médiathèque – Espace Léonard De Vinci Saint-Varent

2022-06-22 – 2022-06-22 Place du 14 Juillet Médiathèque – Espace Léonard De Vinci

Saint-Varent Deux-Sèvres Saint-Varent EUR Découvrez des lectures d’albums autour de la sélection réalisée par isabelle, votre bibliothécaire. Un atelier créatif est organisé en plus de la séance de lectures pour la séance de 16h30.

2 rendez-vous : 10h30 pour les enfants de 0 à 3 ans et 16h30 pour les enfants de +3 ans

Réservation obligatoire. Lectures autour des albums sélectionnés par Isabelle, votre bibliothécaire.

