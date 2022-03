RENCONTRE : QUE SE PASSE-T-IL EN / AVEC L’EUROPE ? Sarreguemines Sarreguemines Catégories d’évènement: Moselle

Sarreguemines

RENCONTRE : QUE SE PASSE-T-IL EN / AVEC L’EUROPE ? Sarreguemines, 18 mai 2022, Sarreguemines. RENCONTRE : QUE SE PASSE-T-IL EN / AVEC L’EUROPE ? Sarreguemines

2022-05-18 19:00:00 19:00:00 – 2022-05-18 21:00:00 21:00:00

Sarreguemines Moselle ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DU BILINGUISME.

Publics germanophones. Jo Leinen, ancien député européen de 1999 à 2019, parlera et discutera des questions actuelles de politique européenne. Membre du parti Social Démocrate (SPD), il a été Ministre de l’Environnement en Sarre de 1985 à 1994 et membre du Parlement de la Sarre de 1985 à 1999. Il est reconnu comme militant écologiste et favorable à une Europe fédéraliste. Il nous exposera son point de vue sur l’évolution de l’Europe. contact.med@agglo-sarreguemines.fr +33 3 87 28 60 80 http://www.mediatheque-agglo-sarreguemines.fr/ Unplash

Sarreguemines

dernière mise à jour : 2022-03-22 par

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Sarreguemines Autres Lieu Sarreguemines Adresse Ville Sarreguemines lieuville Sarreguemines Departement Moselle

Sarreguemines Sarreguemines Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sarreguemines/

RENCONTRE : QUE SE PASSE-T-IL EN / AVEC L’EUROPE ? Sarreguemines 2022-05-18 was last modified: by RENCONTRE : QUE SE PASSE-T-IL EN / AVEC L’EUROPE ? Sarreguemines Sarreguemines 18 mai 2022 Moselle Sarreguemines

Sarreguemines Moselle