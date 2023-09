Rencontre : Que disent nos rues de nous ? Bibliothèque Goutte d’Or Paris, 30 novembre 2023, Paris.

Le jeudi 30 novembre 2023

de 19h30 à 21h00

.Public adolescents adultes. gratuit

Une table ronde, pour échanger ensemble sur l’utilité sociale des « travailleurs des déchets » mise en lumière en temps de crise. Qu’en est-il vraiment de l’évolution du regard que porte sur eux la société ?

La grève des éboueurs contre la réforme des retraites au mois de mars dernier, et les milliers de tonnes de déchets qui se sont accumulés en quelques semaines sur les trottoirs de Paris, ont fait beaucoup de bruit. Ils ont aussi ramené au cœur du débat public le rôle primordial des éboueurs dans la vie de la cité et la nécessité d’améliorer leurs conditions de travail. Si l’utilité sociale des « travailleurs des déchets » est mise en lumière en temps de crise, qu’en est-il vraiment de l’évolution du regard que porte sur eux la société ?

L’amoncellement des déchets nous force également à considérer une autre réalité : la quantité impressionnante d’ordures ménagères que l’on produit quotidiennement, et plus généralement, la question du rapport de notre société à la consommation. À Paris, chaque habitant produit en moyenne 464 kilos d’ordures ménagères par an, encombrants compris, selon un rapport de la Cour régionale des comptes publié en mars 2022. Un chiffre qui inquiète dans le contexte alarmant du changement climatique. Que peut-on attendre des décideurs économiques et politiques à ce sujet ?

Stéphane Le Lay est sociologue

du travail associé à l’Institut

de psychodynamique du travail

(IPDT). Ses thèmes de recherche sont orientés vers l’analyse du travail,

en particulier celui des classes populaires, et les questions liées aux

relations entre organisation du travail et santé (physique et mentale),

dans une optique prenant en compte les rapports

sociaux de sexe et de race. Depuis une quinzaine d’années, il a tout

particulièrement étudié les conditions de travail des éboueur-es et

publié Les travailleurs des déchets chez Eres en 2011.

Second intervenant à venir.

Bibliothèque Goutte d’Or 2-4 rue Fleury 75018 Paris

