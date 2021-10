Rencontre publique Villeneuve-sur-Lot, 26 octobre 2021, Villeneuve-sur-Lot.

Rencontre publique 2021-10-26 18:30:00 – 2021-10-26 Rue Cocquard Maison de la vie associative

Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

L’objectif ? Réfléchir collectivement à l’avenir du territoire. Quelles priorités pour demain ? Quelle place pour la jeunesse ? Comment mieux vivre demain ? Quel modèle de développement en matière de transition écologique, numérique, économique etc. Les débats sont libres et ouverts à tous ! Un appel à toutes les voix et toutes les imaginations pour faire, ensemble, le Lot et Bastides de demain.

Le projet de territoire, issu de cette concertation, sera à la base du Contrat de Relance et de Transition Écologique passé avec le gouvernement pour la relance.

+33 6 28 90 49 68

