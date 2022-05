Rencontre publique « Le jardin et le paysage comme lieu de partages inter espèces » avec Gilles Clément et soirée de clôture d’Habitat(s) Parenthèse “L’art dans la ville” Saint-Louis-de-Montferrand Catégories d’évènement: Gironde

L’incontournable jardinier, paysagiste, botaniste, entomologiste, biologiste, écrivain et auteur du _Manifeste du Tiers paysage_ et de concepts comme « le jardin en mouvement » et « le jardin planétaire » partage ses observations sur les échanges ou cohabitations entre les espèces, thème d’inspiration de l’installation artistique de Laurent Cerciat. **_La programmation complète de cette soirée de clôture sera détaillée à la fin de l’été._** Ce rendez-vous fait partie du programme qui accompagne l’oeuvre de Laurent Cerciat intitulée _Habitat(s)_. Plus d’infos : [[bordeaux-metropole.fr/habitats-cerciat](bordeaux-metropole.fr/habitats-cerciat)](bordeaux-metropole.fr/habitats-cerciat) Une collaboration [_L’art dans la ville_](https://www.bordeaux-metropole.fr/Sortir-decouvrir/L-art-dans-la-ville) – Programme d’art public de Bordeaux Métropole et Ville de Saint-Louis-de-Montferrand.

En clôture de l’installation artistique Habitat(s) de Laurent Cerciat à Saint-Louis-de-Montferrand, Gilles Clément vient partager ses observations sur la biodiversité au jardin. Parenthèse “L’art dans la ville” 143-145 Avenue de la Garonne; 33 440 Saint-Louis-de-Montferrand Saint-Louis-de-Montferrand Gironde

