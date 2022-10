Rencontre publique avec Zoé Bray Hendaye, 26 octobre 2022, Hendaye.

Rencontre publique avec Zoé Bray

Nekatoenea Route de la Corniche Hendaye Pyrnes-Atlantiques

2022-10-26 – 2022-10-26

Route de la Corniche Nekatoenea

Hendaye

Pyrnes-Atlantiques

Hendaye

Pour cette rencontre, Zoé se présentera, et dira quelques mots sur ce qui l’a amenée à venir du Nevada à Nekatoenea pour écrire et illustrer une histoire pour les enfants qui aborde les questions d’identité et de connexion avec la nature.

Elle souhaite partager ses idées et ses expériences avec le public de tous âges et commencera par un petit atelier de – ce qu’elle appelle – éco-art.

+33 5 59 74 16 18

C.P.I.E. Littoral Basque

Route de la Corniche Nekatoenea Hendaye

