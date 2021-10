RENCONTRE PUBLIQUE AVEC MARIE DORIGNY, ANTOINE KIMMERLIN, ALAIN KELER, OLIVIER MONGE Stimultania, 9 octobre 2021, Strasbourg.

Stimultania, le samedi 9 octobre à 16:00

Pour inaugurer l’exposition Back to Black, venez assister à une rencontre publique en présence d’Olivier Monge, photographe et commissaire de l’exposition, Alain Keler et Marie Dorigny, photojournalistes, et Antoine Kimmerlin, directeur éditorial de l’agence MYOP. Timor oriental, 2006 – Guatemala, 1982 – Chili, 1974 – Tchétchénie, 1995 – Paris, 2020 – Afghanistan, 1999 – Géorgie, 2017 – Roumanie, 1989 – Québec, 1994 – Groenland, 2020 – Italie, 2015… Back to black = 97 œuvres de 1974 à nos jours, 20 photographes-auteurs. Back to black est une exposition collective réunissant les vingt membres de l’agence MYOP autour de la pratique du noir et blanc et donnant largement la parole aux photographes. L’exposition a été conçue et montrée pour la première fois à l’occasion de MYOP in Arles 2021, Galerie Henri Comte. Avec Ed Alcock, Guillaume Binet, Julien Daniel, Agnès Dherbeys, Marie Dorigny, Julie Hascoët, Pierre Hybre, Olivier Jobard, Alain Keler, France Keyser, Oan Kim, Olivier Laban-Mattei, Stéphane Lagoutte, Jean Larive, Ulrich Lebeuf, Pascal Maitre, Olivier Monge, Julien Pebrel, Jeremy Saint-Peyre et Chloé Sharrock

entrée libre

Stimultania 33 rue Kageneck Strasbourg Krutenau Bas-Rhin



2021-10-09T16:00:00 2021-10-09T18:00:00