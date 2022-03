Rencontre publique : Anima Brest, 3 mars 2022, Brest.

Rencontre publique : Anima Le Fourneau 11 Quai de la Douane Brest

2022-03-03 18:02:00 – 2022-03-03 Le Fourneau 11 Quai de la Douane

Brest Finistère

ANIMA

Avec ANIMA, Jordi Galí crée une parenthèse poétique au cœur de Brest et propose un temps de rencontre dans un moment présent. Cette suspension temporelle est permise par l’apparition et la disparition d’une structure monumentale. Déployée par les danseurs, l’œuvre s’élève, s’anime et repose sur la tenségrité, principe architectural choisi pour sa dimension poétique et politique. La matière protagoniste devient le manifeste d’une société solidaire où des forces contradictoires génèrent un ensemble stable.

Après dix années de créations silencieuses, Jordi Galí fait appel au talent d’Erwan Keravec, sonneur de cornemuse, en duo avec Mickaël Cozien. Avec cet accompagnement musical en live, ANIMA devient le support d’une collaboration étroite entre son et geste, d’une respiration commune, d’un espace circulaire accessible à tous.

ARRANGEMENT PROVISOIRE

La compagnie Arrangement Provisoire porte les projets des chorégraphes Vania Vaneau et Jordi Galí. Le dialogue entre corps et matière en relation avec l’environnement est au cœur de leurs créations respectives. Leurs démarches se fondent sur le décloisonnement de la danse et son frottement à d’autres disciplines, notamment l’architecture et les arts plastiques. Dans l’espace public et au plateau, leurs créations se déploient dans des contextes très variés, cherchant à créer des espace-temps singuliers de rencontre avec le public.

Jordi Galí et Vania Vaneau sont tous deux Artistes Associés au Pacifique CDCN Grenoble – Auvergne Rhône Alpes de 2016 à 2020 puis à ICI – CCN de Montpellier de 2020 à 2022, dans le cadre du dispositif du Ministère de la Culture et de la Communication.

En résidence de création du 21 février au 5 mars au Fourneau et sur le parc à chaînes.



En résidence de création du 21 février au 5 mars au Fourneau et sur le parc à chaînes.

Le Fourneau 11 Quai de la Douane Brest

